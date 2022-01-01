當高傳真音質與元宇宙相遇
我們對高傳真音效追求的使命正昇華至全新境界。
我們要在虛擬世界構築就像在自己家一樣舒適的情感體驗，自此獻給無懼追逐未來的夢想家。
在 KEF，創新與創造力不斷引領著我們邁進。
為實現願景，下個階段我們將讓追求美好音質的人，與探求沉浸式體驗的人，共同探索卓越音質蘊藏的能量。
初次亮相
Absorbed 是進入無窮無盡、虛擬數位宇宙的入口。
這是一個回饋我們支持者的方式，同時將透過這項新科技賦予勇敢的創作者，鋪設出通往藝術與文化未來的創作之路。
背後故事
為紀念 KEF 成立 60 週年及最新推出的 LS60 Wireless，我們首個元宇宙系列體現了 Metamaterial Absorption Technology (MAT™)將雜音變成高傳真聲音的過程。
MAT™ 是成就 KEF 音質的關鍵：吸除聲音雜訊，呈現純粹而精準的音質，忠實傳達表演者的完整意念。
Absorbed 以此作為靈感來源，描繪出隨機亂序的圖樣網路，慢慢浮現並被捲入宛如迷宮的 MAT™ 之中。消除所有雜訊、淨澈始現－真實自此而生。
聯手合作
Absorbed 是與創意工作室 Parameta，以及生成藝術家 Hieroglyphica 共同合作的成果。透過一系列的 1060 獨一無二 NFT，探索欣賞聲音的本質。
Parameta 跨領域工作室致力透過由創作者主導的文化內容以推動開放元宇宙，並與其他品牌及創作者攜手合作，產生量身打造的 web3 藝術與文化。
Hieroglyphica 是無師自通的程式開發者、生成藝術家，同時具有 16 年學術界主管經驗。他由 2005 年開始藝術創作，直到 2022 年遇上 web3 這個創作機會後才開始推出作品。他的作品可在 Tezos 區塊鏈上的 fxhash 與 OBJKT 找到。
發展方向
第一階段
Absorbed : 表達感謝
透過獨一無二的 1060 生成藝術，重現 LS60 Wireless 與 MAT™ 技術結合的絲縷細節 - 在此僅獻給我們的支持者及 LS60 Wireless 的用戶，與我們一同慶祝 KEF 成立 60 週年紀念。
所有 Absorbed NFT 的持有者，皆可獲得未來全球活動、會員福利及「KEF Into the Metaverse」的獨家優惠。
第二階段
推動創作者經濟
透過策略合作與贊助，在 web3 領域中進一步發揮創意。攜手創作者主導設計團隊與志同道合的夥伴，一同推動創作者經濟。
第三階段
聲學雕塑、Sound of Life 及 Creators First
以 Sound of Life 的 Sound of Cities 為創作靈感，與新興的聲音藝術家和視覺藝術家打造一系列的聲學雕塑。穿越物理、數字和虛擬空間，通過聲學踏上全球之旅。
第四階段
當 KEF Music Gallery 進入元宇宙
沉浸式的展演、聲學藝廊、身歷其境的現場音樂會；在 KEF 專屬的元宇宙中，一一為我們的會員展視。
第五階段
元宇宙中的高傳真音效
聲學創新在不同次元中帶來最引人入勝和身臨其境的旅程。馬上探索為未來而打造的高傳真聲音。
常見問題
跟我們一起進入元宇宙所需要的一切
什麼是 NFT？
非同質化代幣（或簡稱 NFT）是一種資產，具備一種以分散式帳本形式（也就是「區塊鏈」）儲存的唯一數位身分。這種區塊鏈係用於證明獨特物品或應用的所有權及起源，無論是否為數位或實體形式。在最常見的情況下，NFT 可包括藝術品、遊戲、交易卡及數位收藏品，而且可在使用者之間銷售與交易，每筆交易都會記錄在區塊鏈上。
KEF NFT 會在哪個區塊鏈上鑄造？
KEF NFT 會在 Tezos 區塊鏈上鑄造。
什麼是 Tezos？ 為什麼選擇 Tezos？
Tezos 是種開放原始碼平台，用於打造可透過自我升級演進的資產和應用程式，類似以太坊（Ethereum）。
儘管比特幣 (Bitcoin) 和以太坊是目前最廣為人知的加密貨幣，但我們想選擇更有能源效率的方式，確保我們以永續發展方式進入元宇宙的世界。Tezos 區塊鏈一整年的碳足跡總額，等於 17 名全球公民的能源足跡。
Tezos 是種引領先驅的權益證明（Proof-of-Stake）區塊鏈，而且被認可為比傳統平台更具有能源效率。
我要如何收受 KEF NFT？
在您建立了數位錢包及 myKEF 帳戶後，在您的 myKEF 個人檔案上儲存您的錢包地址詳細資料。我們會在兩個禮拜前宣布截止（快照）日期，確保各位有充裕的時間註冊 myKEF 以及登記您的錢包地址。我們也會透過電子郵件向您寄發 NFT Drop（上市）的完整資料，包括鑄造與快照日期。
快照日期係指符合資格的 KEF 所有權人成為我們首批 Absorbed NFT 的截止日期，您會被納入 FX(hash) 平台指定鑄造日期的白名單。
我們首發的 NFT Drop 會在 Tezos 區塊鏈上進行，Tezos 是種引領先驅且具有能源效益的權益證明協定，被公認為數位藝術家、創意與創新者的聚集中心。
我要如何購買 Tezos？
您可以透過線上交易所、透過您的硬體錢包（例如 Ledger）、或透過 Tezos 區塊鏈軟體錢包（例如 Kukai），購買 XTZ，也就是 Tezos 區塊鏈的代幣。
在鑄造流程期間，您需要支付一小筆 1 XTZ（大約等於 USD$1.5）的金額，才能進行交易（亦即支付礦工費）。
什麼是數位錢包？
區塊鏈錢包是一種數位儲存形式，讓您能儲存加密貨幣並且用加密貨幣交易，以及讓您存取全新的去中心化網路，或稱為 web3。錢包由加密產生的公鑰與私鑰構成，讓您能購買、儲存、傳送及交換代幣，包括 NFT。錢包也是一種數位身分，在存取及連接至去中心化區塊鏈應用程式時必須用到。
當您在 Binance、Gemeni、Coinbase 或其他交易所購買代幣時，您的代幣會自動保存在託管錢包中，由第三方託管該等資產。不過如果是自行保管錢包（例如 Ethereum 是 MetaMask、而 Tezos 是 Kukai）的話，錢包保管者必須記住並防護其密碼，而這種密碼通常稱為私鑰。自行保管錢包伴隨而來的更高責任等級，讓您能進階存取區塊鏈應用程式，例如 Opensea 及 OBJKT 等 NFT 市集。
數位錢包有許多不同的種類，但最多人使用的是軟體錢包（如 Binance 的託管型錢包，以及如 Kukai 的非託管型錢包），以及硬體錢包，例如 Ledger 與 Trezor。儘管硬體錢包在設定上比較複雜也比較昂貴，但是卻能為您的代幣提供更高的安全性。
我需要用哪種錢包，才能收受 KEF NFT？
用於收集 KEF NFT 最方便的軟體錢包，就是 Kukai，這款錢包讓人能透過熱門平台登入，像是 Twitter 和 Gmail。另外您也可以選擇使用 Temple 錢包，這是用來收集 Tezos NFT 的最熱門軟體錢包。 在這裡瞭解更多資訊。
為提升安全性與容易度，我們強烈建議您在桌上型裝置（而不是行動裝置）上註冊數位錢包。
條款及細則
- 此優惠適用於從 KEF 當地授權經銷商或從 KEF.com 購買 LS60 Wireless，或在 myKEF 會員系統中的客戶
- 若是購買 LS60 Wireless 的客戶，則需要在 2022 年 10 月 10 日之前透過 myKEF 在線上註冊產品，方能取得資格
- 為了進入 NFT 白名單，您同意讓 KEF 取得您的個人資訊，包括數位錢包地址
- 您提供給 KEF 的任何資訊可能會用於與您進行有關 NFT 活動的溝通。經過詳細資料和資格的驗證後，我們會透過電子郵件通知成功的白名單參與者
- 您向 KEF 提供的資訊可能會分享和傳輸至 Parameta，以協助 NFT 白名單資格和鑄造流程
- 與活動相關的提交資訊將依據 KEF 的 隱私權政策進行處理
- KEF 保留在未事先通知的情況下變更任何和所有活動條款的權利
- 如有任何爭議，KEF 保留做出最終決定的權利