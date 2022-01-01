第一階段

Absorbed : 表達感謝

透過獨一無二的 1060 生成藝術，重現 LS60 Wireless 與 MAT™ 技術結合的絲縷細節 - 在此僅獻給我們的支持者及 LS60 Wireless 的用戶，與我們一同慶祝 KEF 成立 60 週年紀念。

所有 Absorbed NFT 的持有者，皆可獲得未來全球活動、會員福利及「KEF Into the Metaverse」的獨家優惠。